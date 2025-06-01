Тюменских школьников приглашают присоединиться к акции Минкультуры России

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проект "Культура для школьников" приглашает юных тюменцев присоединиться к ежегодной акции "Культурная суббота. Краеведение". Для этого с 7 июля по 25 августа необходимо оставить заявку в личном кабинете на портале "Культурадляшкольников.РФ".

Акция проходит пятый год и за все время собрала более 60 тыс. участников. Тюменские школьники могут проявить знания в краеведении и народной культуре в четырёх номинациях - "Я – экскурсовод", "Культурные маршруты родного края", "Я пишу о родном крае" и "Традиции моего края"

Экспертная комиссия из краеведов, литераторов, фольклористов выберет 100 самых интересных работ, которые будут опубликованы на портале "Культурадляшкольников.РФ". Проект "Культура для школьников" реализуется Минкультуры России и Минпросвещения России совместно с Роскультпроектом и Российским фондом культуры.