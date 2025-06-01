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Тюменцы присоединились к плетению маскировочных сетей на Цветном бульваре

Общество, 18:21 28 июня 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Жители Тюмени присоединились к плетению маскировочных сетей на Цветном бульваре в День молодежи, 28 июня. Локация "Гордись" стала частью фестиваля "Молодежно и просто", который объединил множество тематических станций.

Активисты из клуба детского творчества им. А.М. Кижеватова выставили раму и учили желающих вплетать полоски материала защитного цвета.

"Эта рама стоит в одном из кабинетов клуба детского творчества имени Кижеватова. Мы, участницы танцевальной группы "Радость", приходим туда три-четыре раза в неделю", — поделилась волонтер Флюра Митькина.

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Она отметила, что люди интересовались происходящим, в том числе, к раме подходила молодежь и дети. Тюменцев заинтересовала деятельность волонтеров, они записывали адрес клуба, куда можно прийти, чтобы плести сети.

Кроме того, группа волонтеров при клубе детского творчества занимается сбором необходимого для бойцов СВО. Так, на днях они приобрели медикаменты на 11 тыс. рублей по списку, который ранее прислали военнослужащие.

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Отметим, площадка "Гордись" была посвящена патриотической направленности. События прошли в двух локациях — Цветной бульвар и молодежная резиденция "Башня".

Состоялись презентация сборников историй про СВО от тюменского филиала фонда "Защитники Отечества", лекция и выставка от регионального Союза десантников, мастер-классы от спасателей и скорой помощи, VR-тур по экспозиции "Поезд-баня" и многое другое.

Инна Пахомова

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# День молодежи , СВО , Цветной бульвар

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