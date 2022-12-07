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Учитель татарского языка из Аромашевского района преподаст мастер-класс в Казани

Общество, 10:15 07 декабря 2022

администрация Аромашевского района | Фото: администрация Аромашевского района

Победительница регионального конкурса среди учителей татарского языка и литературы Гузель Тимеркаева преподаст мастер-класс в Казани. О победе педагога из филиала Аромашевской школы им. В. Д. Кармацкого в д. Новоаптула рассказал глава района Игорь Власов в своем Telegram-канале.

"По итогам областного конкурса "Лучший учитель татарского языка и литературы" Гузель Рафаиловна Тимеркаева была признана абсолютным победителям и приглашена в Казань на межрегиональный конкурс мастер-классов", - уточнил руководитель муниципалитета.

Он также отметил, что сильные педагоги, для которых профессия учителя – не просто работа, а настоящее призвание, являются гордостью района.

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# Аромашевский район , конкурс , татарский язык

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