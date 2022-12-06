Выставку о подвигах открыли ко Дню героев Отечества в спортивной школе Тюмени

| Фото: из сообщества спортивной школы "Водник" во ВКонтакте | Фото: из сообщества спортивной школы "Водник" во ВКонтакте

Памятную выставку ко Дню героев Отечества открыла спортивная школа "Водник" в Тюмени.

"Мы хотели рассказать о подвигах бойцов, совершенных в разные войны и вооруженные конфликты, в которых принимали участие наши соотечественники. Это Первая и Вторая чеченские войны, конфликты в Сирии и Дагестане и захват в Кандагаре. Хотелось напомнить ребятам о мужестве, на которое способен человек, ценой собственной жизни стоящий за свое Отечество", – рассказала инструктор-методист школы Ольга Сафарова.

Среди имен мужественных защитников России – участник военной операции в Сирии и на Украине, ефрейтор Александр Савенко, погибший в результате обстрела в зоне специальной военной операции 7 ноября. Он посмертно награжден "Орденом Мужества". Также можно узнать об отмеченном многочисленными наградами тюменце, начальнике СОБР, Герое России, кавалере Ордена Мужества и ордена "За личное мужество" Андрее Крестьянинове.

Как сообщает издание "Тюменская область сегодня", до 9 декабря воспитанники школы дополнят выставку информацией о героических подвигах родственников. Акцию "Мы подвиг их светлый в сердцах бережем" планируют сделать ежегодной.

День героев Отечества отмечается в России 9 декабря.