  • 7 декабря 20227.12.2022среда
  • В Тюмени -18..-20 С 3 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменские ученые-медики создали химиотерапевтические препараты с двойным действием

Общество, 10:37 07 декабря 2022

www.tyumsmu.ru

Химиотерапевтические препараты с противогрибковым и противомикробным действием создали ученые Тюменского медицинского университета. Они будут применяться в офтальмологии, гинекологии, дерматологии, стоматологии, оториноларингологии и смогут заменить зарубежные аналоги, сообщает пресс-служба вуза.

Препараты в форме мазей и гелей начнут изготавливать в аптеках индивидуально для каждого пациента по назначению врача.

Их разработчик, аспирант кафедры химии и фармакогнозии Тюменского медицинского университета Анна Копылова получила грант конкурса "УМНИК" в размере 500 тыс. рублей на продолжение исследований.

"Разрабатываемые препараты включают лекарственные средства из группы 5-нитроимидазолов и фторхинолонов, а также их комбинации с противогрибковыми средствами, и изготавливаются на фармакологически активной основе – "Тизоль". Эти вещества известны и применяются в фармакологии, мы же планируем использовать их в комбинации друг с другом. Работа находится на завершающем этапе, необходимо наладить взаимодействие с врачами, чтобы оценить возможности применения лекарств на практике", - говорит она.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# лекарства , Тюменский медицинский университет

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:40 07.12.2022Денис Мацуев: музыкальные вечера в тюменском музее могут стать новой традицией
11:21 07.12.2022На Тушинском машиностроительном заводе строят планер А-7, который установят в Заводоуковске
10:59 07.12.2022В Уватском районе открыли еще одну ледовую переправу для автомобилей
10:37 07.12.2022Тюменские ученые-медики создали химиотерапевтические препараты с двойным действием