Тюменские ученые-медики создали химиотерапевтические препараты с двойным действием

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Химиотерапевтические препараты с противогрибковым и противомикробным действием создали ученые Тюменского медицинского университета. Они будут применяться в офтальмологии, гинекологии, дерматологии, стоматологии, оториноларингологии и смогут заменить зарубежные аналоги, сообщает пресс-служба вуза.

Препараты в форме мазей и гелей начнут изготавливать в аптеках индивидуально для каждого пациента по назначению врача.

Их разработчик, аспирант кафедры химии и фармакогнозии Тюменского медицинского университета Анна Копылова получила грант конкурса "УМНИК" в размере 500 тыс. рублей на продолжение исследований.

"Разрабатываемые препараты включают лекарственные средства из группы 5-нитроимидазолов и фторхинолонов, а также их комбинации с противогрибковыми средствами, и изготавливаются на фармакологически активной основе – "Тизоль". Эти вещества известны и применяются в фармакологии, мы же планируем использовать их в комбинации друг с другом. Работа находится на завершающем этапе, необходимо наладить взаимодействие с врачами, чтобы оценить возможности применения лекарств на практике", - говорит она.