Две программы и шесть мастер-классов подготовили в Ялуторовском музейном комплексе к Новому году

| Фото: vk.com/museum72.ruslovtsov | Фото: vk.com/museum72.ruslovtsov

Две новогодние программы, шесть мастер-классов представят посетителям Ялуторовского музейного комплекса с 15 декабря по 15 января. Мероприятия рассчитаны на горожан и гостей Ялуторовска разного возраста.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила заведующая Ялуторовским музейным комплексом Лариса Раевская.

"Программы: "Светлый праздник Рождества" в историко-мемориальном музее, "Волшебство в уездном городе" начнутся с 20 декабря. Они рассчитаны на детей от 6 лет и старше. С 15 декабря в наши музеи можно попасть на мастер-классы: Рождественский ангел, абстракт-коллаж, снеговик, наряд для елки, снежинка-пушинка, мерцающий магнит. Билеты стоят от 55 рублей. Побывать на мастер-классе "Мерцающий магнит" можно по Пушкинской карте", - рассказала она.

Помимо этого, в фондах Ялуторовского музейного комплекса хранятся старинные новогодние игрушки и украшения для ели. Самые ранние датированы 1950 годом. Выполнены в основном из ваты и фольги. Есть также звезда на елку 70-х годов, гирлянды.

Как заметила Лариса Раневская, коллекция небольшая, но активно пополняется за счет дарителей. Познакомиться с ней можно по индивидуальному запросу.

Анжела Лебедева