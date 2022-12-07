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Семь медалей привезли тюменцы с чемпионата УФО по греко-римской борьбе

Спорт, 11:10 07 декабря 2022

Федерация спортивной борьбы Тюменской области | Фото: Федерация спортивной борьбы Тюменской области

Два золота, два серебра и три бронзы привезли тюменские спортсмены с с чемпионата УФО по греко-римской борьбе, который состоялся в Челябинске.

В турнире участвовали более 100 спортсменов из шести регионов. Тюменскую область представляли 11 борцов и семеро из них пополнили копилку медалей области. Обладателями золота стали Турал Азимов, Асман Абдуллаев, серебряные награды завоевали Айдар Шамсутдинов, Всеволод Бердник, бронзовые – Данила Чекмарев, Асланбек Исмаилов и Никита Кузнецов. Об этом сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

"Наши спортсмены столкнулись с сильными соперниками, но им удалось занять почетные места. Они выложились по максимуму и теперь смогут претендовать на место в сборной УФО на чемпионате России. Мы уже начали подготовку", - рассказал старший тренер молодежной сборной Андрей Семанов.

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# греко-римская борьба

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