На Тушинском машиностроительном заводе строят планер А-7, который установят в Заводоуковске

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Макет десантного планера А-7, который будет установлен в столице безмоторной авиации времен Великой Отечественной войны Заводоуковске, будет готов к весне 2023 года.

В Москве на Тушинском машиностроительном заводе (бывший планерный завод Осоавиахима) побывали депутаты Тюменской областной думы Юрий Баранчук и Алексей Салмин. Они убедились, сообщает пресс-служба облдумы, что работа по строительству макета планера А-7 идет полным ходом.

"На сегодняшний день мы единственные тюменцы, которым довелось побывать внутри макета фюзеляжа легендарного планера, - отметил Юрий Баранчук. - Весной планируется контрольная сборка планера".

Памятник в виде десантного планера будет установлен в Заводоуковске в рамках партийного проекта "Единой России" "Оружие Победы".