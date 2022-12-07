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Ограничения на полеты в 11 аэропортов России продлили до 15 декабря

Общество, 16:41 07 декабря 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

До 15 декабря продлен режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Остальные аэропорты России работают штатно.

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