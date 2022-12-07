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В ХМАО построят дорогу к заповедникам и "большой земле"

Общество, 15:45 07 декабря 2022

admhmao.ru

Автодорога "Приобье – Игрим" пройдет по территории Октябрьского и Березовского районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, между заповедником "Малая Сосьва" и государственным заказником "Унторский", сообщается на сайте Главгосэкспертизы.

Ее главное значение – в расширении местных и межрегиональных транспортных связей. Проектно-сметная документация на строительство получила положительное заключение Главгосэкспертизы России.

"Автодорога между поселками Приобье и Игрим имеет стратегическое значение для всего региона ХМАО-Югра. Она будет способствовать развитию сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения и тем самым улучшит качество жизни многих людей", – рассказал Сергей Мухаметзянов, начальник отдела комплексной экспертизы Уральского филиала Главгосэкспертизы России Сергей Мухаметзянов.

Проект также включает строительство подъезда от трассы "Приобье – Игрим" к поселку Светлый, уточнил эксперт.

Трасса длиной около 146 км пройдет в междуречье рек Малая Сосьва и Обь. На всем протяжении маршрута предстоит построить 18 мостов из железобетонных и стальных конструкций. В зоне строительства автодороги расположены инженерные коммуникации ПАО "Газпром" (ООО "Газпром трансгаз Югорск"), которые переустроят на подготовительном этапе.

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# Главгосэкспертиза , строительство дорог

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