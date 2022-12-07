Студенты в Тюмени создали прототипы датчиков для измерения температуры и влажности с помощью Development Kit от МТС

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МТС и студенты технических специальностей Тюменского государственного университета разработали и протестировали прототипы энергоэффективных IoT-устройств для мониторинга микроклимата. Датчики были созданы при помощи 16 комплектов для самостоятельной разработки девайсов на базе технологий интернета вещей от МТС.

Умные устройства, разработанные студентами с помощью комплектов Development Kit, предназначены для измерения температуры, влажности, качества воздуха в учреждениях образования, культуры, библиотеках, в пищевой промышленности, где требуется постоянный контроль микроклимата. При обнаружении отклонений показателей от нормы устройство уведомляет об этом через специальную платформу.

Наборы DevKit включают встроенные SIM-чипы, набор плат, микроконтроллеров и антенн с возможностью подключения к ПК, что позволит юным тюменским ученым создавать образцы умных IoT-устройств, которые востребованы во всех сферах – от недвижимости до ЖКХ. В дальнейшем наборы планируют применять в рамках учебной программы по информационным технологиям и системам связи.

Всего возможность исследовать интернет вещей при помощи наборов получат более 500 студентов.

"С Тюменским госуниверситетом нас связывает давние партнерские отношения. Учебное заведение является одним из главных поставщиков кадров для ИТ-отрасли не только для региона, но и всего Урала. Мы рады очередному совместному проекту в области интернета вещей, который открывает новые возможности не только для студентов, но и компаний. С помощью внедрения таких устройств на практике можно оптимизировать затраты и повысить эффективность труда. Уверена, что при поддержке преподавателей и наших экспертов-практиков студенты разработают еще не один инновационный прототип IoT-датчика и в перспективе позволят закрыть потребности российского рынка", – рассказала директор филиала МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.