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Часы XIX - начала XXI веков мировых производителей представлены на выставке в Тюмени

Общество, 08:55 08 декабря 2022

Выставка "Часы, минуты, секунды" открылась в Тюмени в музее "Городская Дума". Она приурочена к 165-летию установки первых общественных часов на здании Городской Думы, сообщает пресс-служба Тюменского музейно-просветительского объединения.

На выставке представлены карманные, наручные, настольные часы XIX - начала XXI веков российского и зарубежного производства, а также информация об отечественных часовых мастерах и их изобретениях.

Работа экспозиции "Часы, минуты, секунды" продлится до 5 февраля 2023 года, посетить её можно в любой день со вторника по воскресенье с 11 до 20 часов. Возрастная категория 6+

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# выствка , музей Городская дума

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