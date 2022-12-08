Часы XIX - начала XXI веков мировых производителей представлены на выставке в Тюмени

Выставка "Часы, минуты, секунды" открылась в Тюмени в музее "Городская Дума". Она приурочена к 165-летию установки первых общественных часов на здании Городской Думы, сообщает пресс-служба Тюменского музейно-просветительского объединения.

На выставке представлены карманные, наручные, настольные часы XIX - начала XXI веков российского и зарубежного производства, а также информация об отечественных часовых мастерах и их изобретениях.

Работа экспозиции "Часы, минуты, секунды" продлится до 5 февраля 2023 года, посетить её можно в любой день со вторника по воскресенье с 11 до 20 часов. Возрастная категория 6+