Общественные обсуждения Менделеев-парка пройдут в Тобольске в 2023 году

| Фото: группа "Администрация города Тобольска" ВКонтакте | Фото: группа "Администрация города Тобольска" ВКонтакте

Общественные обсуждения концепции обустройства "Менделеев-парка" на месте бывшего ландшафтного парка пройдут в Тобольске в 2023 году. Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев в ходе прямого эфира в социальных сетях, отвечая на вопросы жителей, 7 декабря.

"Весь 2022 год мы с командой урбанистов занимались анализом этой территории. У нас сформировался каркас общественного пространства площадью более 11 гектаров с экотропой до курорта Алемасова. На общественных обсуждениях мы представим эту концепцию заинтересованным жителям и по итогам перейдем к разработке проектной документации", — рассказал он.

Глава Тобольска подчеркнул, что никакие другие объекты к строительству на территории бывшего ландшафтного парка не планируются.

Вера Коршунова