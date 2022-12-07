  • 7 декабря 20227.12.2022среда
  • В Тюмени -12..-14 С 3 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Общественные обсуждения Менделеев-парка пройдут в Тобольске в 2023 году

Общество, 18:21 07 декабря 2022

группа "Администрация города Тобольска" ВКонтакте | Фото: группа "Администрация города Тобольска" ВКонтакте

Общественные обсуждения концепции обустройства "Менделеев-парка" на месте бывшего ландшафтного парка пройдут в Тобольске в 2023 году. Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев в ходе прямого эфира в социальных сетях, отвечая на вопросы жителей, 7 декабря.

"Весь 2022 год мы с командой урбанистов занимались анализом этой территории. У нас сформировался каркас общественного пространства площадью более 11 гектаров с экотропой до курорта Алемасова. На общественных обсуждениях мы представим эту концепцию заинтересованным жителям и по итогам перейдем к разработке проектной документации", — рассказал он.

Глава Тобольска подчеркнул, что никакие другие объекты к строительству на территории бывшего ландшафтного парка не планируются.

Вера Коршунова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# благоустройство , Максим Афанасьев , Тобольск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:21 07.12.2022Общественные обсуждения Менделеев-парка пройдут в Тобольске в 2023 году
18:09 07.12.2022Более 20 организаций Абатского района включились во Всероссийский проект "Гимнастика в кармане"
17:58 07.12.20228 декабря - события дня
17:47 07.12.2022В Тобольске обустроят сквер Мужества