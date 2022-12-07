В Тюмени началось возведение опор будущей развязки на Червишевском тракте

| Фото: ГУС Тюменской области | Фото: ГУС Тюменской области

Заливку монолитных стоек опоры новой развязки на Червишевском тракте в Тюмени начала подрядная организация.

Как отметили в Главном управлении строительства Тюменской области, до конца декабря планируется завершить строительство опоры слева от Червишевского тракта и приступить к заливке стоек центральной опоры. На правой опоре ведется устройство свай.

Для проведения бетонных работ специалисты собрали тепляк, внутри которого поддерживается положительная температура. Поступающий бетон проходит обязательный контроль непосредственно перед заливкой.

"Лаборатория проверяет температуру бетона, осадку конуса и другие параметры, чтобы они соответствовали проектным нормам. Это позволит возвести объект с необходимым качеством", - рассказал начальник участка подрядной организации Сергей Косов.

Развязка на Червишевском тракте в районе д. Патрушева строится с использованием средств инфраструктурного бюджетного кредита. Движение по ней планируется запустить к концу 2023 года.