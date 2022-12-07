Платные парковки организуют на улицах Ямской и Луначарского в Тюмени

| Фото: из сообщества "Тюмень – наш дом" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Тюмень – наш дом" во ВКонтакте (архив)

Более 1 тыс. 500 парковочных мест создадут в центральной части Тюмени, на улицах Ямской и Луначарского. Об этом сказал глава города Руслан Кухарук в ходе прямой линии 7 декабря.

"У нас есть контракт. Будут установлены 34 дополнительных паркомата", – рассказал глава города.

Он подчеркнул, что появление платных парковок – это вынужденная мера для решения проблемы автомобилизации в городе. В Тюмени зарегистрировано около 400 тыс. автомобилей, более 300 тыс. из этого числа — личный транспорт. Нагрузка на улично-дорожную сеть областной столицы с каждым годом возрастает.

"Для большинства людей, приезжающих в центр города, важно комфортно и безопасно поставить свой автомобиль. Стоимость – 30 рублей в час – для многих является комфортной. Мера позволяет решить проблему с неправильной парковкой. Механизм введения платного парковочного пространства проверен, в том числе и в нашем городе", – отметил Руслан Кухарук.

В центре города действует 1 тыс. 200 парковочных мест. В тех местах, где организовано платное парковочное пространство, проблемы с нарушением Правил дорожного движения и неправильной парковкой уходят.

Инна Пахомова