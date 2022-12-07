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Первых пассажиров прямого авиарейса Астана – Тюмень встречали россыпью конфет и песнями под домбру

Общество, 21:58 07 декабря 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Самолёт авиакомпании "Qazaq Air" доставил первых пассажиров из Астаны в Тюмень вечером 7 декабря. Сибирские казашки в зале ожидания встречали их россыпью конфет – обряд шашу и песнями под домбру.

Прямое авиасообщение между Казахстаном и Тюменской областью положительно влияет на развитие международного сотрудничества, отметил председатель Федеральной национально-культурной автономии казахов России Есенгалий Ибраев.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

"Хочу отметить, что в этом году появилось несколько прямых авиарейсов, связывающих Тюмень не только с Астаной, но и с южной столицей Казахстана - городом Алматы. Также в целом значительно увеличилось количество регулярных полетов между городами России и Казахстана. Все это, безусловно, положительно влияет на расширение сотрудничества между двумя странами, развитие туристических и бизнес-связей", - подчеркнул он.

Самолеты по маршруту Астана – Тюмень - Астана будут летать два раза в неделю: каждую среду и воскресенье, сообщает Национально-культурная автономия казахов Тюменской области.

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# авиарейс , Астана , Есенгалий Ибраев , казахи

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