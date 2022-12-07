Первых пассажиров прямого авиарейса Астана – Тюмень встречали россыпью конфет и песнями под домбру

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Самолёт авиакомпании "Qazaq Air" доставил первых пассажиров из Астаны в Тюмень вечером 7 декабря. Сибирские казашки в зале ожидания встречали их россыпью конфет – обряд шашу и песнями под домбру.

Прямое авиасообщение между Казахстаном и Тюменской областью положительно влияет на развитие международного сотрудничества, отметил председатель Федеральной национально-культурной автономии казахов России Есенгалий Ибраев.

"Хочу отметить, что в этом году появилось несколько прямых авиарейсов, связывающих Тюмень не только с Астаной, но и с южной столицей Казахстана - городом Алматы. Также в целом значительно увеличилось количество регулярных полетов между городами России и Казахстана. Все это, безусловно, положительно влияет на расширение сотрудничества между двумя странами, развитие туристических и бизнес-связей", - подчеркнул он.

Самолеты по маршруту Астана – Тюмень - Астана будут летать два раза в неделю: каждую среду и воскресенье, сообщает Национально-культурная автономия казахов Тюменской области.