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Современные методы лечения ожирения обсудят эксперты в Тюмени

Общество, 08:14 09 декабря 2022

rskrf.ru | Фото: rskrf.ru

Междисциплинарный экспертный совет "Лечение ожирения и коморбидных заболеваний" пройдет в Тюмени 10 декабря. Мероприятие начнется в 9 часов 30 минут в DoubleTree by Hilton, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Эксперты обсудят актуальные вопросы, касающихся современных подходов к контролю веса, направленных на формирование ответственного отношения к здоровью, а также на снижение риска развития неинфекционных заболеваний, ассоциированных с избыточной массой тела.

Совет будет посвящен обновлению междисциплинарных клинических рекомендаций по лечению ожирения. Разработанные и утвержденные в ходе заседания профилактические, лечебно-диагностические и реабилитационные мероприятия внедрят в клиническую практику врачей амбулаторно-поликлинического звена.

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# медики , ожирение

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