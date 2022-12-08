Дом-музей биатлониста Антона Шипулина включен в турмаршрут "Семь деревень" в Тюменском районе

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Дом-музей биатлониста Антона Шипулина в д. Мичурино включен в турмаршрут "Семь деревень" по Червишевскому муниципальному образованию. Туристы из тюменского и других регионов в том ччисле могут посетить обсерваторию "Старая башня", рыбную ферму по разведению осетра и форели, этнопарк "Юрибей" и другие достопримечательности. Об этом рассказала глава Тюменского района Светлана Иванова в прямом эфире во ВКонтакте.

Как подчеркнула Светлана Иванова, этот маршрут является примером результативности объединения предпринимателей, что позволяет им развивать в селах туристический бизнес.

"Туристы в рамках маршрута посещают несколько населенных пунктов Червишевского муниципального образования. В каждом их ждет своя программа. Продолжительность тура зависит от времени, которым они располагают", - пояснила глава района.

Вместе с тем она отметила, что это лишь один пример кооперации предпринимательского сообщества и развития проектов. В Тюменском районе сосредоточено самое большое количество термальных источников, которые посещают не только жители Тюмени и области, но и других регионов. Владельцы постоянно модернизируют их инфраструктуру, делая отдых на термах более комфортным. К примеру, в этом году на источнике "Тюменский" введен новый корпус для размещения гостей.

Отдых на экофермах, туры выходного дня, активный отдых - практически каждое направление является как самостоятельным, так и частью большого маршрута. Они постоянно развиваются. Мини-ферма по выращиванию лошадей, открытая в 2022 году в Богандинском, со временем может принимать туристов.

Оксана Корнеенкова