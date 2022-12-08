Тюменская область признана победителем I всероссийского конкурса "Спорт-норма жизни"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область стала победителем I всероссийского конкурса на лучшую реализацию информационно-коммуникационной кампании, направленной на продвижение федерального проекта "Спорт – норма жизни". Оценивалась информационная деятельность субъектов, муниципальных образований, региональных СМИ, блогеров, сообщает региональный департамент по спорту.

Награду из рук министра спорта РФ Олега Матыцина получила заведующая сектором по связям с общественностью департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Елена Калиева.

"На протяжении уже многих лет мы делаем ставку на работу с людьми. В 2019 году наш проект "Выход в люди", который мы реализовали на муниципальном уровне, получил признание международного конкурса корпоративных СМИ "Медиалидер". Время и результаты подтвердили его эффективность. Большой интерес вызвали наши проекты #Спорткаст72, #Деньтренера72, #Спортивнаямама72 и другие. Мы рады делиться своим опытом с коллегами, - сказала она.