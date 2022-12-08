Композиция из гигантских елочных шаров украсила Центральную площадь в Тюмени

| Фото: предоставлено Сергеем Колесниковым (архив) | Фото: предоставлено Сергеем Колесниковым (архив)

Композиция из гигантских красных елочных шаров стала центральным элементом оформления площади у правительства Тюменской области. На крыльце здания традиционно установили и две десятиметровые ели, нарядили их гирляндами и снежинками. Все элементы светятся в темное время суток.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил начальник службы эксплуатации зданий управления делами правительства региона Сергей Колесников. Он добавил, что подобный новогодний декор используется в течение нескольких последних лет.

На елях вертикальные полосы сияют в бело-сине-красной гамме, горизонтальные гирлянды мерцают теплым белым светом, снежинки – синим и белым, а макушки лесных красавиц – разноцветными светодиодами. У ствола расположились баннеры-ограждения с новогодними поздравлениями.

Световые конструкции в виде арок украшают входную группу здания, а синие снежинки – окна на его фасаде. Светящийся декор преобразил также деревья и кустарники на прилегающей к зданию правительства территории со стороны улиц Володарского и Водопроводной.

По словам Сергея Колесникова, полюбившиеся тюменцам световые фигуры двух медведей и двух оленей установили 8 декабря. Работы по монтажу новогодних конструкций полностью завершат к 15 декабря.

Инна Кондрашкина