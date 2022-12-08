  • 8 декабря 20228.12.2022четверг
  • В Тюмени -10..-12 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В школах Югры вводят кнопку быстрого реагирования на буллинг

Общество, 17:35 08 декабря 2022

Кнопку быстрого реагирования на буллинг вводят в общеобразовательных учреждениях Югры. Соответствующая вкладка появится в электронных личных кабинетах родителей и детей после инцидента в Нижневартовске, сообщается в Telegram-канале правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Происшествие в школе № 21 Нижневартовска, где один из учеников нанес ножевые ранения своему однокласснику, прокомментировал директор департамента образования и науки Югры Алексей Дренин: "Проверка показала, что в школе были проблемы. Краеугольным камнем в конфликте стало молчание классного руководителя. Главный внештатный психолог Югры, который работал с классом, выявил, что конфликт между ребятами был затяжным. Обострилась ситуация в ноябре. Об этом знали многие, в том числе и классный руководитель. Она попыталась их "как-то помирить" и посчитала свою работу выполненной, при этом не подключила педагога-психолога и службу медиации".

Алексей Дренин подчеркнул, что не может дать однозначный ответ на вопрос о том, можно ли считать буллинг причиной произошедшего. В конфликте не участвовал весь класс, это были ссоры между двумя ребятами, но с молчаливого согласия других детей.

Вкладка о буллинге появится в личных кабинетах родителей и детей в ГИС "Образование Югры" в ближайшие дни. Сообщить о факте травли можно будет напрямую главному внештатному психологу автономного округа.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# буллинг , психологи , школы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:19 08.12.2022На марафоне "Смотрим тюменское" рассказали простые истории о дружбе и любви
17:57 08.12.20229 декабря - события дня
17:46 08.12.2022Жители сел Тюменской области могут подтвердить учетную запись госуслуг на почте
17:35 08.12.2022В школах Югры вводят кнопку быстрого реагирования на буллинг