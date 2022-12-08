В школах Югры вводят кнопку быстрого реагирования на буллинг

Кнопку быстрого реагирования на буллинг вводят в общеобразовательных учреждениях Югры. Соответствующая вкладка появится в электронных личных кабинетах родителей и детей после инцидента в Нижневартовске, сообщается в Telegram-канале правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Происшествие в школе № 21 Нижневартовска, где один из учеников нанес ножевые ранения своему однокласснику, прокомментировал директор департамента образования и науки Югры Алексей Дренин: "Проверка показала, что в школе были проблемы. Краеугольным камнем в конфликте стало молчание классного руководителя. Главный внештатный психолог Югры, который работал с классом, выявил, что конфликт между ребятами был затяжным. Обострилась ситуация в ноябре. Об этом знали многие, в том числе и классный руководитель. Она попыталась их "как-то помирить" и посчитала свою работу выполненной, при этом не подключила педагога-психолога и службу медиации".

Алексей Дренин подчеркнул, что не может дать однозначный ответ на вопрос о том, можно ли считать буллинг причиной произошедшего. В конфликте не участвовал весь класс, это были ссоры между двумя ребятами, но с молчаливого согласия других детей.

Вкладка о буллинге появится в личных кабинетах родителей и детей в ГИС "Образование Югры" в ближайшие дни. Сообщить о факте травли можно будет напрямую главному внештатному психологу автономного округа.