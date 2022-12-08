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Началось строительство канализационного коллектора Каскара-Тюмень

Общество, 17:02 08 декабря 2022

пресс-служба ООО "Тюмень Водоканал" | Фото: пресс-служба ООО "Тюмень Водоканал"

Стартовало строительство канализационного коллектора Каскара-Тюмень. Реализация этого проекта позволит транспортировать сточные воды из Каскары, Новотуринского и жилых кварталов в районе села Ембаево на городские очистные сооружения канализации, сообщает пресс-служба Тюмень Водоканала.

На первом этапе планируется построить 4 тыс. 100 метров сетей диаметром 225 мм. Современные трубы из прочных полимерных материалов прокладываются методом горизонтально-направленного бурения. Одновременно разрабатывается проектно-сметная документация на строительство следующих этапов.

По словам начальника проектного отдела "Росводоканал Тюмень" Натальи Доич, всего от Каскары до городских очистных сооружений канализации планируется проложить порядка 25 км сетей диаметром от 255 до 800 мм. Также предстоит разработать проекты и построить 3 канализационные насосные станции, одну из них с точкой слива.

"Мощности новых инженерных объектов рассчитываются не только исходя из действующей нагрузки, но и перспективы подключения новых жилых районов, которые будут строиться вдоль Тобольского тракта", - рассказала она.

После запуска коллектора локальные очистные сооружения канализации в поселке Новотуринский выведут из эксплуатации. Все сточные воды будут транспортироваться на городские очистные сооружения канализации, где стоки очищаются по наилучшим доступным технологиям.

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