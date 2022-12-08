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Каплина выиграла спринт III этапа Кубка России по биатлону в Тюмени

Спорт, 15:43 08 декабря 2022

biathlonrus.com | Фото: biathlonrus.com

Эдуард Латыпов из Башкортостана и Елизавета Каплина из Югры стали лучшими в спринтерских гонках на этапе PARI Кубка России по биатлону в Тюмени 8 декабря.

Тюменский спортсмен Андрей Вьюхин пришел третьим, второе место - у Романа Еремина из Новосибирской области. У женщин второй стала Динара Алимбекова из Беларуси, третьей - Екатерина Носкова из Югры.

Всего 73 биатлониста и 49 биатлонисток заявлены на этап Кубка России в "Жемчужине Сибири". Спортсмены представляют 20 регионов. Наибольшее представительство – по 15 человек – ХМАО и Республика Беларусь. От Тюменской области заявлены 12, от Санкт-Петербурга и Республики Башкортостан – по 10. Самое маленькое представительство у Рязанской, Сахалинской и Ульяновской областей – по одному спортсмену.

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