Мемориальную доску погибшему в СВО на Украине Сергею Морилову открыли в Тюмени

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Мемориальную доску погибшему в СВО на Украине Сергею Морилову открыли в гимназии № 16 Тюмени. Участниками церемонии стали сотрудники, духовой оркестр ТВВИКУ, родственники, школьники. Сергей Морилов добровольцем отправился на спецоперацию в мае 2022 года, погиб 2 июня. В августе ему вручен Орден Мужества посмертно.

Офицер инженерных войск, выпускник ТВВИКУ Сергей Морилов за время обучения был примером для курсантов. Зарекомендовал себя как настоящий товарищ. Стал примером для всех военных как профессионал высокого уровня.

Об этом в интервью корреспонденту "Тюменской линии" сказал заместитель начальника ТВВИКУ по военно-политической работе, полковник Михаил Багров.

"Для нас утрата, гибель выпускников – это большое горе. Но мы как люди военные это понимаем, готовы к выполнению поставленных боевых задач. Особенно сейчас в это неспокойное время. Важна память обо всех наших парнях, которые погибли при исполнении воинского долга. Мы храним и чтим эту память", - говорит он.

В гимназии № 16 открыли памятный уголок в музее о выпускнике Сергее Морилове. На совете школы решили увековечить память в виде мраморной доски на стене.

"На следующий год сын Сергея придет к нам учиться, сейчас он в подготовительном классе. Мы чувствуем определенную ответственность, готовы поддержать семью", - сказала директор гимназии № 16 Тюмени Наталья Филиппи.

Бабушка, мать, жена и сын Сергея Морилова первыми возложили алые гвоздики к памятной доске.

Мама Сергея Нина Морилова говорит, что о своем желании служить в армии он ей сказал еще, будучи подростком. Отговаривать его она не стала, немного удивилась – в роду никого военных не было.

Сергей успешно поступил в ТВВИКУ, а после окончания по распределению попал в Ставропольский край. Потом были Самара, Таджикистан, Челябинск, где он с семьей пробыл всего две недели. Оттуда добровольцем отправился на СВО. Это было в начале мая, 2 июня он погиб в Красном Лимане. Орден Мужества передали матери в августе.

"Мой сын был очень добрым ко всем окружающим. Любил животных, с детства приносил в дом и крыс, и кошек, собак. Еще он был ответственным и целеустремленным. Любил, почитал всех родных – дедушку, которого уже нет, бабушку, сегодня она с нами на открытии доски. И, конечно же, жену и сына оберегал. Сергей – это единственный мой сын, боль утраты останется со мной до конца жизни", - поделилась Нина Морилова.

Анжела Лебедева