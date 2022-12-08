На марафоне "Смотрим тюменское" рассказали простые истории о дружбе и любви

| Фото: Ноль плюс во ВКонтакте (архив) | Фото: Ноль плюс во ВКонтакте (архив)

Шесть короткометражных фильмов режиссера Романа Трофимова показали на большом экране в Тюмени 7 декабря в рамках марафона "Смотрим тюменское". Работы яркие и жизненные, они рассказали зрителям простые истории о взаимопонимании, дружбе и любви.

По словам креативного продюсера Международного кинофестиваля и онлайн-кинотеатра "Ноль Плюс" Александра Школенко, из всех фильмов он выделил картину "Не разлей вода". Ее особенность в том, что она снята исключительно с участием местных актеров из Успенки Тюменского района.

"И бабушки, и дети, все участники проекта – обычные люди, у которых не было прежде опыта игры, но справились они на отлично. Даже не видно, что актеры – любители", - подчеркнул он.

Также Александр Школенко отметил фильмы "Герой" и "Dog Blog", в которых представлена отличная игра профессиональных тюменских актеров.

Целевая аудитория короткометражек – это ребята 12+, которые могут осмыслить социальные события, для них актуален вопрос формирования отношений с ровесниками и взрослыми.

Съемки прошли по плану и без особых трудностей, в фильме "Облака" создатели столкнулись со сложностью интеграции в фильм анимации, но это был, со слов продюсера, скорее технический рабочий момент.

Фильмы сняты подростками в рамках кинофестиваля "Зеркало будущего" и проекта "Ноль Плюс". Александр Школенко пояснил, что проект – это система, которая включает онлайн-кинотеатр, международный кинофестиваль, киношколу "Зеркало будущего", программу "Кинопедагогика", направленную на обучение родителей и педагогов применению кино в учебно-воспитательной деятельности.

Продюсер заявил, что тюменское кино – это уже данность: "Создается много фильмов разными ребятами, и пусть пока они разного уровня, но уже сформировался костяк производителей, которые постоянно что-то создают, в том числе работы, которые выходят на федеральный уровень", - сказал Школенко.

Кинофест "Ноль Плюс" третий год поддерживает Минкульт, добавил он, фильмы находят своего зрителя – это все говорит о том, что кино в Тюменской области есть.

Инна Кондрашкина