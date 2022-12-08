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До 85% повысили оперативность тушения лесных пожаров в Тюменской области в 2022 году

Общество, 19:41 08 декабря 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

До 85% повысили оперативность тушения лесных пожаров в Тюменской области в 2022 г. А количество пожаров сокращено более чем в 3 раза, в 12 раз уменьшился объем площадей, пройденных огнем, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.

В рамках регионального проекта "Сохранение лесов" прошло техническое усиление Тюменской авиабазы – закуплено 12 единиц спецтехники, в том числе грузовые автомобили, гусеничные тракторы, снегоболотоходы. А также 880 экземпляров лесопожарного оборудования, включая ранцевые лесные огнетушители, пожарные ёмкости для воды и патрульные комплексы. Новая техника позволяет быстро добираться к труднодоступным участкам и оперативно тушить пожары.

В текущем году специалистами лесного хозяйства было построено 20 км лесных дорог противопожарного назначения, 100 км дорог реконструировано; обустроено 6,8 тыс. км минерализованных полос, 13 тыс. 140 км минполос обновлено.

Напомним, около 40 дополнительных вакансий "лесной пожарный" откроют на Тюменской авиабазе в 2023 году

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# лесные пожары , проект Сохранение лесов , спецтехника , тюменская авиабаза

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