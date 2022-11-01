  • 15 ноября 202215.11.2022вторник
  • USD60,3982
    EUR62,1554
  • В Тюмени -11..-13 С 5 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Около 40 дополнительных вакансий откроют с нового года на тюменской авиабазе

Общество, 18:08 15 ноября 2022

департамент лесного комплекса Тюменской области | Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области

Около 40 дополнительных вакансий "лесной пожарный" откроют на тюменской авиабазе в 2023 году. Весенний период в этом году показал, что увеличение штата необходимо.

Об этом рассказал директор департамента лесного комплекса Тюменской области Леонид Остроумов на пресс-конференции "Итоги пожароопасного сезона" в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" 15 ноября.

По его словам, десантники Уватского и Тобольского районов с первых дней пожароопасного сезона принимали участие в тушении природных возгораний в Казанском, Абатском, Сладковском, Бердюжском районах.

"Межмуниципальное маневрирование очень востребовано и активно нами применяется. Мы понимаем, что такие специалисты нужны в той или иной точке и должны быть мобильными. Поэтому я приглашаю вступить в ряды лесных пожарных в нашей авиабазе, чтобы бороться со стихией плечом к плечу. Главное, чтобы вам позволяло здоровье, так как у этой профессии есть определенные требования", - отметил Леонид Остроумов.

Виктория Макарова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# вакансии , лесные пожарные , тюменская авиабаза

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:47 15.11.2022Мобилизованные продолжают отрабатывать навыки стрельбы на полигоне под Ишимом
19:30 15.11.2022Подросткам под опекой расскажут о возможностях найти работу службы занятости Тюменской области 18 ноября
18:08 15.11.2022Около 40 дополнительных вакансий откроют с нового года на тюменской авиабазе
17:57 15.11.202216 ноября - события дня