Около 40 дополнительных вакансий откроют с нового года на тюменской авиабазе

| Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области | Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области

Около 40 дополнительных вакансий "лесной пожарный" откроют на тюменской авиабазе в 2023 году. Весенний период в этом году показал, что увеличение штата необходимо.

Об этом рассказал директор департамента лесного комплекса Тюменской области Леонид Остроумов на пресс-конференции "Итоги пожароопасного сезона" в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" 15 ноября.

По его словам, десантники Уватского и Тобольского районов с первых дней пожароопасного сезона принимали участие в тушении природных возгораний в Казанском, Абатском, Сладковском, Бердюжском районах.

"Межмуниципальное маневрирование очень востребовано и активно нами применяется. Мы понимаем, что такие специалисты нужны в той или иной точке и должны быть мобильными. Поэтому я приглашаю вступить в ряды лесных пожарных в нашей авиабазе, чтобы бороться со стихией плечом к плечу. Главное, чтобы вам позволяло здоровье, так как у этой профессии есть определенные требования", - отметил Леонид Остроумов.

Виктория Макарова