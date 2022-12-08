  • 8 декабря 20228.12.2022четверг
  • В Тюмени -8..-10 С 4 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В рыбопитомник Тобольска доставили икру муксуна из Югры для выращивания молоди

Экономика, 19:49 08 декабря 2022

Тюменский филиал ВНИРО | Фото: Тюменский филиал ВНИРО

Икру дикого муксуна из Югры для выращивания молоди доставили тюменские специалисты ВНИРО в региональный рыбопитомник "Тобольский". Весной часть выклюнувшихся личинок переправят в садковые хозяйства "Козинский" и "Волково", сообщает филиал Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

Когда молодь в хозяйствах подрастет, то ее используют для пополнения собственных ремонтно-маточных стад. А другая часть личинок восполнит естественные популяции муксуна в Обь-Иртышском бассейне после подращивания.

Специалисты отмечают, что пополнение стад молодью от естественных популяций способствует сохранению генетического разнообразия и чистоте вида, жизнестойкости муксуна.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# рыбоводство , Тюменский филиал ВНИРО

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:49 08.12.2022В рыбопитомник Тобольска доставили икру муксуна из Югры для выращивания молоди
18:08 08.12.20222,8 тыс. семей Тюменской области направили маткапитал на покупку жилья
15:21 08.12.2022Детские сады в Ямальском-2 и Ново-Патрушево в Тюмени начнут работать до конца 2022 года
15:10 08.12.2022Глава Минстроя заявил об отсутствии в Тюменской области долгостроев