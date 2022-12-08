В рыбопитомник Тобольска доставили икру муксуна из Югры для выращивания молоди

| Фото: Тюменский филиал ВНИРО | Фото: Тюменский филиал ВНИРО

Икру дикого муксуна из Югры для выращивания молоди доставили тюменские специалисты ВНИРО в региональный рыбопитомник "Тобольский". Весной часть выклюнувшихся личинок переправят в садковые хозяйства "Козинский" и "Волково", сообщает филиал Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

Когда молодь в хозяйствах подрастет, то ее используют для пополнения собственных ремонтно-маточных стад. А другая часть личинок восполнит естественные популяции муксуна в Обь-Иртышском бассейне после подращивания.

Специалисты отмечают, что пополнение стад молодью от естественных популяций способствует сохранению генетического разнообразия и чистоте вида, жизнестойкости муксуна.