Химико-аналитическая лаборатория АО "Транснефть – Сибирь" в Югре получила подтверждение компетентности

| Фото: АО «Транснефть – Сибирь» | Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

Химико-аналитическая лаборатория (ХАЛ) ЛПДС "Южный Балык" АО "Транснефть – Сибирь" прошла первичное подтверждение компетентности в рамках ранее полученной аккредитации на соответствие условиям и стандартам по выполнению необходимых исследований и измерений в области контроля качества нефти.

Подтверждение компетентности проводилось с участием представителей управления Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитация) по Уральскому федеральному округу. По результатам успешно пройденной процедуры, которая по требованиям Росаккредитации проводится спустя один год после получения аккредитации, химико-аналитическая лаборатория ЛПДС "Южный Балык" включена в реестр аккредитованных лиц.

В ходе проверки была проведена оценка действующей системы менеджмента качества химико-аналитической лаборатории ЛПДС "Южный Балык", знаний и навыков выполнения аналитических работ персоналом. Кроме того, экспертная группа отметила соответствующую квалификацию работников ХАЛ (в штате 17 человек), высокий уровень оснащенности лаборатории современным оборудованием, химическими реактивами и расходными материалами, необходимыми для проведения испытаний согласно заявленной области аккредитации лаборатории. Также ХАЛ располагает государственными стандартными образцами, необходимыми для осуществления внутрилабораторного контроля достоверности результатов испытаний в необходимом объеме.

Утвержденная область аккредитации лаборатории ЛПДС "Южный Балык" включает 16 методик измерений по 10 показателям качества.

Справочно

Химико-аналитическая лаборатория после получения аккредитации в последующие годы обязана подтверждать свою компетентность. Первичное подтверждение проводится через год после получения аккредитации, повторное – каждые два года. В настоящее время химико-аналитическая лаборатория ЛПДС "Южный Балык" включена в реестр аккредитованных лиц.

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