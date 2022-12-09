В выходные в Тюмени потеплеет до минус 8 градусов и пройдет снег

| Фото: Тюмень - наш дом | Фото: Тюмень - наш дом

Потепление до минус 8 градусов и снег прогнозируют синоптики в Тюмени в выходные, 10 и 11 декабря.

По данным центра Фобос, 10 декабря в течение суток на фоне повышенного атмосферного давления ожидается переменная облачность и небольшой снег. Температура воздуха днем составит 10 градусов мороза, ночью – минус 12. Ветер южный 2 метра в секунду.

11 декабря при переменной облачности возможны снег и туман. Температура воздуха в течение суток составит от 8 до 13 градусов ниже ноля. Юго-западный ветер подует со скоростью 4 метра в секунду.

Еще теплее станет в начале следующей недели. 12 декабря днем температура воздуха поднимется до 4 градусов мороза. Однако синоптики предупреждают о вероятности снега и сильном западном ветре с порывами до 14 метров в секунду.

13 декабря температура воздуха днем составит минус 6, ночью – минус 11 градусов. 14 декабря станет чуть прохладнее – до минус 10 днем и минус 14 градусов в ночные часы. Осадки в эти дни маловероятны.

Любовь Голышева