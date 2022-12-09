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В Тюмени ограничат движение по улице Калинина почти на три недели

Экономика, 10:01 09 декабря 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ограничение движение по ул. Калинина в Тюмени в границах улиц Волгоградская и Мира вводят из-за реконструкции канализационного коллектора с 12 по 30 декабря. Объезд организован по улицам Мира и 9 января, сообщает Росводоканал Тюмень.

"Вместо утративших надежность коммуникаций из чугуна и керамики, построенных в 1970-х годах, нам предстоит проложить новые трубы из полимерных материалов. Срок службы современных коммуникаций – не менее 50 лет. Строительно-монтажные работы будут проводиться без ограничения услуг водоснабжения и водоотведения", - рассказал начальник цеха эксплуатации сетей и насосных станций водоотведения "Росводоканал Тюмень" Роман Габрильян.

Для сохранения городской инфраструктуры прокладку труб проведут методом горизонтально-направленного бурения. На новом участке коммуникаций построят четыре канализационных колодца. Замена аварийного участка коллектора повысит надежность и качество канализования в Калининском административном округе, добавили в тюменском водоканале.

Изменение транспортного движения приведет к увеличению протяженности маршрута городских автобусов. Для удобства жителей напротив школы № 30 на улице Мира организована временная остановка.

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# общественный транспорт , Росводоканал Тюмень

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