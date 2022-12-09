Любителей сказки про Конька-горбунка приглашают на творческие конкурсы в Тюмени

| Фото: из личного архива Надежды Проскуряковой | Фото: из личного архива Надежды Проскуряковой

Два творческих конкурса для детей и взрослых объявили в Тюмени в рамках культурного проекта "Мой конек", посвященного сказочному персонажу Коньку-горбунку, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

С 1 по 15 декабря организаторы приглашают детей стать участниками конкурса "Новогодняя мастерская Ершов+". Ребятам предстоит создать своими руками елочную игрушку по мотивам сказки "Конек-Горбунок". Итоги подведут 21 декабря. По итогам двух этапов жюри выберет дипломантов и лауреатов 1, 2 и 3 степени, а также обладателя Гран-при. Положение о конкурсе можно прочитать здесь.

Также тюменцы старше шести лет могут принять участие в онлайн-конкурсе видеороликов "Как в сказке". Продолжительность ролика — от 15 секунд до 10 минут. Победителю конкурса вручат экшн-камеру и книгу "Конек-горбунок". Обладатель второго места получит внешний жесткий диск и сказку. Участнику, занявшему третье месте, вручат штатив и книгу. С положением о конкурсе и формой заявки можно ознакомиться по ссылке.

Во Дворце культуры "Нефтяник" 21 декабря запланировано множество мероприятий. Мастер резьбы по дереву, краевед и коллекционер Святослав Шитов проведет для всех желающих мастер-класс по изготовлению деревянной игрушки. Он также оформит собственную выставку "Волшебный мир сибирской деревянной игрушки".

Художник резьбы по кости и рогу, член международной ассоциации изобразительных искусств АИАП ЮНЕСКО Светлана Паянен организует выставку-продажу изделий из кости и поделится секретами художественной резьбы на мастер-классе "Перышко".

Выставка работ участников конкурса "Мастерская "Ершов+" и яркая фотозона украсят фойе малого зрительного зала. Актеры Тюменского театра кукол пригласят всех на свой сказочный мастер-класс "Время чудес".

На сцене Мраморного зала, для ребят пройдет театрализованная игровая программа и церемония награждения участников детского конкурса декоративно-прикладного искусства "Новогодняя мастерская "Ершов+". В призовом фонде — зарядные устройства, мягкие игрушки, сумки, книги, настольные игры и другие презенты.

Вход на мероприятие бесплатный. Необходима предварительная регистрация по ссылке. Возрастное ограничение: 0+.

Также в рамках проекта 21 декабря в 15 часов Малый зрительный зал распахнет двери для ребят из малоимущих и многодетных семей, детей инвалидов и вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР. Специально для них покажут спектакль.