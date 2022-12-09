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В Тюменском ГМУ изменился график работы пункта сбора гуманитарной помощи

Общество, 15:43 09 декабря 2022

Тюменский ГМУ | Фото: Тюменский ГМУ

Пункт сбора гуманитарной помощи в Тюменском ГМУ изменил график работы. Теперь сюда можно подойти в любое время в будние дни, предварительно позвонив по номеру телефона: 8 (3452)20-25-24, сообщает пресс-служба вуза.

Список необходимых предметов остается прежним: продукты длительного срока хранения, предметы личной гигиены, теплая одежда. Волонтеры-медики регулярно направляют в помощь мобилизованным сгущенку, печенье, консервы и сладости, а также посуду, средства для бритья и многое другое.

Как отметила заместитель начальника управления молодежной политики Тюменского медицинского университета Яна Щипанова, к акции #МЫВМЕСТЕ активно подключился профессорско-преподавательский состав: директора институтов и кафедры вуза. Работу пункта обеспечивают студенты-волонтеры, среди них есть и иностранные студенты.

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# волонтеры-медики , график работы , гуманитарная помощь , ТюмГМУ

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