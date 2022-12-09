Картины Тюменского музейно-просветительского объединения стали принтами на футболках и сумках

| Фото: из сообщества Тюменского музейно-просветительского объединения во ВКонтакте | Фото: из сообщества Тюменского музейно-просветительского объединения во ВКонтакте

Полотна Тюменского музейно-просветительского объединения перенесли на худи, футболки, дождевики, поясные сумки, платки и пледы.

Произведения искусства из собрания Тюменского музейно-просветительского объединения теперь представлены во всероссийском проекте Музей.Маркет. Он развивается в партнерстве с российскими музеями. Главная задача – говорить об искусстве и привлекать внимание аудитории к российским музеям.

Принтами на одежде и аксессуарах становятся широко известные шедевры и заслуживающие не меньшего внимания прекрасные произведения искусства самобытных художников из региональных музеев.

В первой коллекции представлены как любимые посетителями произведения музеев Тюменской области, так и те, что редко покидают фонды, — "Купальщица" Бориса Кустодиева, "Зимний закат" Константина Горбатова, серия работ первого ненецкого художника Константина Панкова и удивительная картина "Золотой ранет" тюменского художника Георгия Сорокина.

| Фото: с сайта museum.market | Фото: с сайта museum.market

Как отмечают в Тюменском музейно-просветительском объединении, произведения подобраны не случайно: даже в такой лаконичной коллекции они показывают широту и богатство фондов живописи и графики ТМПО. В планах продолжить пополнение коллекции. В Музей.Маркете появится легендарная "№207. Без названия" Василия Кандинского, написанная в 1916 год. Это полотно можно увидеть на выставке "Шедевры художественной коллекции" в Тюмени. Также на арт-маркете станут доступны работы Геннадия Райшева, чьи произведения являются продолжением и сердцем Севера, Константина Коровина, Александра Куприна.

"Искусство, которое можно "носить на себе", текстиль с картинами самых разных художников — это еще один способ коммуникации с посетителями. Мы будем рады, если на площадку Музей.Маркета придут за новыми именами, открытиями, впечатлениями и вдохновением. Рады каждому, кто захочет посмотреть на картины в наши музеи. Увидеть тот самый "Зимний закат" и "Русскую венеру" можно на выставке "Шедевры художественной коллекции", билет на которую можно приобрести по "Пушкинской карте", — рассказали в пресс-службе ТМПО.

Создают мерч в Санкт-Петербурге. Получить посылку можно с помощью услуг оператора экспресс-доставки СДЭК, обычно доставка занимает меньше недели.

Инна Пахомова