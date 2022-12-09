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В Тюменской области 2 тыс. 158 человек направили на профессиональное обучение с начала года

Общество, 16:49 09 декабря 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

2 тыс. 158 человек направили на бесплатное профессиональное обучение в Тюменской области с начала 2022 года, сообщает информационный центр регионального правительства.

Обучение ведется по разным направлениям - от слесаря по ремонту авто до мастера по оформлению ресниц.

Пройти обучение могут безработные, зарегистрированные в органах службы занятости; граждане в возрасте 50 лет и старше; женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет и в возрасте от полутора до трех лет.

Подать заявку, а также ознакомиться с другими образовательными программами можно на портале "Работа России".

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