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Тюменские горячие источники попали в список тревел-сервиса OneTwoTrip

Общество, 17:45 09 декабря 2022

скриншот видео Visit Tyumen | Фото: скриншот видео Visit Tyumen

О горячих источниках Тюменской области рассказывается в статье онлайн-сервиса для организации путешествий OneTwoTrip. Обзор посвящен термам России, в которых можно поплавать зимой на открытом воздухе.

В материале рекомендуют путешественникам отправиться на базу отдыха "Волна", которая после капитального ремонта в 2015 году стала современным спа-комплексом. Еще один достойный внимания центр — "Сосновый бор" в Винзилях. Авторы статьи отдельно останавливаются на составе вод, перечисляя, чем полезно купание в них.

"Верхний бор" на Салаирском тракте тоже упоминается в материале. На территории есть бассейны, фиш-пилинг, кедровая бочка, массаж, сауны и солярий.

Авторы рассказали в том числе и об отдыхе в Бурятии, Алтайском крае, на Камчатке и в других регионах России.

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# отдых , термальные источники

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