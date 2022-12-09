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Зарядка электромобилей в Тюмени стала платной

Общество, 14:26 09 декабря 2022

аэропорт Рощино | Фото: аэропорт Рощино

Один киловатт-час для тюменских электромобилей с 1 декабря 2022 года будет стоить 9 рублей 6 копеек. Больше четырех лет владельцы электрокаров в Тюмени заряжались на электрозарядных станциях (ЭЗС) СУЭНКО бесплатно.

Такие станции открылись в Тюмени летом 2018 года на парковках администрации города, ТРЦ "Сити Молл" и "Кристалл". Общее количество зарядных сессий за четыре года приблизилось к 40 тыс.

Соглашение о развитии электротранспорта и повышении его доступности администрация Тюмени и СУЭНКО подписали 27 ноября 2017 года – тогда заработали первые зарядные станции для тюменского электробуса и корпоративного транспорта энергетиков.

При расчете тарифа специалисты сравнили затраты на 100 км пробега электромобиля с затратами автомобилистов на те же 100 км. Электрокарам на 100 км необходимо примерно 16-20 кВт/ч, заряжая свой транспорт на ЭЗС СУЭНКО, они заплатят 145 -181 рублей. Автомобилисты, заправляя автомобиль бензином на 100 км пробега (примерно 8 л), тратят 400 рублей (при средней цене около 50 руб./л в Тюмени). Очевидно, что использование электротранспорта остается выгоднее использования автомобилей с ДВС.

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# зарядка , электромобили

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