АО "Транснефть – Сибирь" передало объекты социальной инфраструктуры г. Стрежевому Томской области

| Фото: АО «Транснефть – Сибирь» | Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

АО "Транснефть – Сибирь" в рамках благотворительной деятельности передало в безвозмездное пользование администрации г. Стрежевого (Томская область) два объекта социальной инфраструктуры, ранее входивших в состав упраздненного районного нефтепроводного управления (РНУ) "Стрежевой", – административное здание и цех технологического транспорта и специальной техники, сообщает пресс-служба компании.

В бывшем административном здании РНУ "Стрежевой" планируется разместить центр общественного доступа, другие социальные службы. Также в новое здание будет переведена центральная городская библиотека для взрослых и детей. В настоящее время библиотека не имеет возможности работать полноценно в связи с техническим состоянием здания, которое не соответствует требованиям безопасности. В новом помещении учреждение сможет расширить возможности читального зала, увеличить книжный фонд и, соответственно, привлечь новых читателей. Подаренное городу офисное здание находится в отличном состоянии, частично в помещениях останется офисная мебель.

На территории цеха технологического транспорта и специальной техники будет размещен муниципальный автобусный парк. Сейчас автопарк расположен на базе, которая эксплуатируется больше 40 лет: коммуникации, электрика и сооружения значительно изношены.

Во время встречи с представителями АО "Транснефть – Сибирь" мэр г. Стрежевой Вячеслав Дениченко отметил, город нуждается в новой производственной базе для размещения автопарка, который обеспечивает потребности горожан в перемещении в черте населенного пункта. "Территория и объекты переданного в муниципальную собственность транспортного цеха АО "Транснефть – Сибирь" позволят обеспечить безопасные и комфортные условия труда для сотрудников, бесперебойно осуществлять работу и эксплуатацию автобусного парка", - сказал он.

Губернатор Томской области Владимир Мазур в письме выразил благодарность ПАО "Транснефть" за поддержку в социально-экономической сфере региона в целом и помощь в передаче объектов социальной инфраструктуры г. Стрежевому: "Благодаря содействию компании "Транснефть" население города получит широкий спектр социальных услуг в комфортных условиях".

Помощь регионам присутствия – одно из важных направлений благотворительной деятельности АО "Транснефть – Сибирь". Компания на регулярной основе оказывает поддержку общественным, ветеранским, спортивным организациям, учреждениям образования и здравоохранения, ведет активную волонтерскую деятельность.

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