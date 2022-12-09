Тюменские росгвардейцы рассказали школьникам о героизме сотрудника СОБР

управления Росгвардии по Тюменской области управления Росгвардии по Тюменской области

Экскурсия для учащихся школы № 13 Тюмени - воспитанников Детского морского центра "Алый парус" – прошла на базе специального отряда быстрого реагирования в День Героев Отечества, 9 декабря. Бойцы спецподразделения и ветеран СОБР - кавалер ордена Мужества майор милиции в отставке Юрий Нифантов познакомили юных гостей со служебно-боевой деятельностью отряда и подвигами боевых товарищей, сообщает региональное управление Росгвардии.

В музейно-выставочном зале отряда ребята узнали об истории спецподразделения, боевом пути сотрудников и бойцах, погибших при исполнении служебного долга.

"За проявленные мужество и героизм сотрудник СОБР майор милиции Тимур Мухутдинов удостоен высокого звания Героя России посмертно. Тимур очень любил свою малую Родину и Отечество, был патриотом и увлекался альпинизмом. Он неоднократно выезжал покорять вершины и брал с собой воспитанников альпинистских отрядов военно-патриотических объединений области. Летом 2010 года, за несколько месяцев до своей гибели, он в составе команды альпинистов-спецназовцев установил на высочайшей горе Европы - Эльбрусе - табличку в память о земляках, погибших при исполнении служебного долга. А в октябре этого же года он погиб, предотвратив террористический акт. Офицер спас жизни десятки сослуживцев и мирных граждан", - рассказал Юрий Нифантов, обратив внимание ребят на фотографии, личные документы и вещи героя.

Практически каждый офицер тюменского СОБР имеет государственные и ведомственные награды. 7 сотрудников – кавалеры ордена Мужества. Большинство из них являются мастерами или кандидатами в мастера спорта. В спортзале отряда бойцы продемонстрировали свои навыки рукопашного боя. Наставники в погонах поделились спортивным опытом, дали практические советы.

В завершении мероприятия росгвардейцы продемонстрировали документальный фильм о боевом пути СОБР и пожелали ребятам отличных результатов в спорте и учёбе.

В кинологическом центре состоялся тематический вечер, в рамках которого военнослужащие по призыву узнали о подвигах росгвардейцев - Героях России, которые удостоены высокой государственной наградой за мужественное и героическое выполнение служебно-боевых задач, сопряжённых с риском для жизни во время проведения специальной военной операции.

Начальник управления Росгвардии по Тюменской области полковник полиции Евгений Федоткин, его заместители, офицеры и ветераны ведомства в значимый для страны день возложили цветы к мемориалу памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, на плитах которого высечены их имена, в том числе имя Героя России (посмертно) Тимура Мухутдинова.