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48 направлений на выбор предложат для работы в "Отрядах мэра" в 2023 году

Общество, 10:47 10 декабря 2022

с сайта "Отрядов мэра" | Фото: с сайта "Отрядов мэра"

48 направлений на выбор предложат тюменским школьникам для работы в "Отрядах мэра" в 2023 г. Накануне стало известно, что программа будет продолжена и в следующем году. Трудоустроиться смогут более 4,6 тыс. человек.

Кроме специальностей, связанных с благоустройством и озеленением, в списке направлений для летнего трудоустройства - помощники библиотекаря, почтальона, экскурсовода, лаборанта, аквариумиста, ведущего новостей, изготовителя сувенирной продукции, специалиста по маркетингу, а также артисты. Заработать ребята смогут до 5 тыс. 304 руб.

"Отряды мэра" впервые появились в 1998 г. Тогда получили работу 433 подростка от 14 до 18 лет по трем направлениям, связанным с благоустройством и сбором лекарственного сырья. За четверть века программа стала брендом города, приводит данные "Вслух.ру".

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# занятость , отряды мэра , подростки

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