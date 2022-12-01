В двух селах Тюменской области строят центры культуры и досуга

Центры культуры и досуга строятся в двух селах Тюменской области. В с. Гусево Тюменского района центр со зрительным залом на 100 мест сдадут уже в декабре 2022 г., а в с. Петелино Ялуторовского района – в 2023 г.

"В Армизонском районном в Доме культуры, доме культуры "Речник" в Тобольске и сельском клубе в селе Горьковка ведется капитальный ремонт", - прокомментировала директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

Также разрабатываются проекты на капремонт четырех объектов культуры в муниципальных образованиях Тюменской области, двух домов культуры (в п. Туртас и в с. Булашово), ДШИ им. А.А. Алябьева в п. Сумкино и детской центральной библиотеки им. П.П. Ершова в Тобольске.

При этом, все объекты после строительства и комплексного капитального ремонта полностью оснащаются новым оборудованием, мебелью, инвентарем. Зрительные залы получают новую одежду сцены, кресельную группу, звуковое и световое оборудование. Библиотеки модернизируются в соответствии с модельным стандартом: помещения для читателей становятся площадкой для общения, получения новой информации, реализацией новых творческих проектов в том числе в сфере мультипликации, VR-технологий, дизайна, сообщает "АиФ-Тюмень".

Отметим, что работы реализуются в рамках регионального проекта "Культурная среда" и госпрограммы "Развитие культуры". Их главная цель – обеспечение равных возможностей доступа к культурным ценностям всем жителям области, в том числе тем, кто проживает на территории сельских поселений.