В Тобольске открыли сезон зимних активностей

| Фото: t.me/mv_afanasev | Фото: t.me/mv_afanasev

Сезон зимних активностей открыли в Тобольске 10 декабря. На восьми городских кортах прошли праздничные программы, в том числе и на ледовой площадке возле спортивного комплекса "Энтузиаст", обновленной в рамках программы "Тобольск настоящий", сообщил глава Тобольска Максим Афанасьев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что на пяти кортах организованы пункты проката. А для простой навигации по зимним развлечениям в городе разработали карту. На ней отмечены объекты, где тоболяки смогут покататься на коньках или на горках, да и просто интересно провести время с семьей на свежем воздухе.