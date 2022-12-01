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Авария с тремя автомобилями и летальным исходом произошла на трассе в Абатском районе

Происшествия, 13:27 10 декабря 2022

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Авария с тремя автомобилями произошла в Абатском районе на трассе Тюмень - Омск. На месте столкновения работают сотрудники ГИБДД, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области 10 декабря.

На данный момент установлено, что автомобиль ВАЗ-21099 выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом " Volvo", отчего его отбросило на еще один большегруз уже на другой полосе движения.

74-летний водитель "Лады" погиб. 41-летний пассажир доставлен в больницу с различными травмами.

Движение на федеральной автодороге ограничено, оно осуществляется по одной полосе в двух направлениях в реверсивном режиме. Инспекторы регулируют движение вручную.

Видео ГИБДД Тюменской области.

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# авария , ГИБДД Тюменской области

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