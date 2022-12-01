Авария с тремя автомобилями и летальным исходом произошла на трассе в Абатском районе
Авария с тремя автомобилями произошла в Абатском районе на трассе Тюмень - Омск. На месте столкновения работают сотрудники ГИБДД, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области 10 декабря.
На данный момент установлено, что автомобиль ВАЗ-21099 выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом " Volvo", отчего его отбросило на еще один большегруз уже на другой полосе движения.
74-летний водитель "Лады" погиб. 41-летний пассажир доставлен в больницу с различными травмами.
Движение на федеральной автодороге ограничено, оно осуществляется по одной полосе в двух направлениях в реверсивном режиме. Инспекторы регулируют движение вручную.
Видео ГИБДД Тюменской области.