Кофе с кардамоном и чай с имбирем согреют тюменцев в морозы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Чай с имбирем и кофе с кардамон согреют в морозы жителей Тюменской области. А еще укрепят здоровье, как и облепиха в виде добавки к любому напитку.

По мнению специалистов Роспотребнадзора, в облепихе рекордное содержание витаминов С, группы В, Е, К, РР, а также железа, марганца, органических кислот. Она укрепляет иммунитет и повышает защитные силы организма.

Но самой популярной добавкой в чаи считается имбирь. Его корень является противовоспалительным средством. Медики рекомендуют употреблять его для повышения защитных сил организма. Кроме того, имбирь помогает при головных и спинных болях, снимает стресс, благотворно влияет на работу пищеварительной, сердечно-сосудистой и нервной систем.

Относительно сочетания кардамона и кофе, этот дуэт необходим тем, кто уже устал от снега и холода. Пить его лучше не позднее пяти часов вечера, иначе бессонная ночь обеспечена. Кардамон содержит витамины группы B, цинк, эфирные масла, марганец, кальций и фосфор. Он помогает справиться со стрессом, улучшает мозговую активность и снимает усталость, сообщает "Тюменская область сегодня".