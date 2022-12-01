В Тюмени планируют высадить 8 тыс. деревьев в 2023 году

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

8 тыс. 186 зеленых насаждений планируется высадить в Тюмени в 2023 году. В частности, свыше 470 деревьев появятся во дворах города.

Высаживают растения под контролем МКУ "ЛесПаркХоз". Гарантия на приживаемость от подрядчиков составляет два года для лиственных пород и три года – для хвойных.

Отметим, в текущем году новые саженцы высадили на улицах Широтная, Щорса, Логунова, Голышева и других. Во дворах, скверах и парках появляются яблони, сосны, ели, клены, рябины, тополя сирени, пишет "Вслух.ру".