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В Тюмени планируют высадить 8 тыс. деревьев в 2023 году

Общество, 14:42 11 декабря 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

8 тыс. 186 зеленых насаждений планируется высадить в Тюмени в 2023 году. В частности, свыше 470 деревьев появятся во дворах города.

Высаживают растения под контролем МКУ "ЛесПаркХоз". Гарантия на приживаемость от подрядчиков составляет два года для лиственных пород и три года – для хвойных.

Отметим, в текущем году новые саженцы высадили на улицах Широтная, Щорса, Логунова, Голышева и других. Во дворах, скверах и парках появляются яблони, сосны, ели, клены, рябины, тополя сирени, пишет "Вслух.ру".

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# озеленение

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