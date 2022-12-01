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О способах развития гибких навыков узнали ишимские школьники

Общество, 16:34 11 декабря 2022

Мультицентр «Моя территория» Ишим | Фото: Мультицентр «Моя территория» Ишим

50 школьников и студентов Ишима стали участниками образовательного марафона "На скилле". Серия тренингов и видеоуроков, направленных на развитие гибких навыков и умений, прошла в местном мультицентре "Моя территория".

Участники изучали soft skills компетенции вместе с региональными экспертами, выполняли домашние задания, получали обратную связь от экспертов.

Спикерами встреч стали Юлия Аглиуллиятаат узнали об эмоциональном интеллекте, управлении повседневностью, повысили информационную грамотность, поговорили об инициативности и развитии креативного мышления.

Десять самых активных участников получили сертификаты о прохождении курса и памятные подарки, а также приглашение на участие в лидерской программе "В топе", пишет "Тюменская область сегодня".

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# Ишим , обучение , школьники

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16:34 11.12.2022О способах развития гибких навыков узнали ишимские школьники