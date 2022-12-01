В тюменском студцентре стартовал цикл предновогодних мероприятий

| Фото: Студцентр Тюменской области ВКонтакте | Фото: Студцентр Тюменской области ВКонтакте

Цикл предновогодних мероприятий стартовал в Студенческом центре Тюменской области. Первые события прошли в начале декабря.

4 декабря ребята побывали на кинопросмотре. Студенты посмотрели фильм по мотивам "Рождественской песни в прозе" Чарльза Диккенса. А 9 декабря прошел новогодний турнир по Just Dance. Это игра, основанная на повторении движений за героями на экране, где оценивается точность и скорость исполнения танца.

Завершением цикла предновогодних мероприятий станет трансформационная игра "Хочу, могу и буду!". Она пройдет в последние дни декабря и затронет темы убеждений, привычек и опыта человека, позволит посмотреть на жизненные ситуации без ограничивающих рамок. Проведет мероприятие кандидат педагогических наук, тренер-игротехник, автор методики игрового конструирования Григорий Кудашов, пишет "Мегатюмень".