Программы реабилитации детей-инвалидов презентовал тюменский центр "Родник"

| Фото: группа "АУ СОН ТО "ОРЦ "Родник"" ВКонтакте | Фото: группа "АУ СОН ТО "ОРЦ "Родник"" ВКонтакте

Программы и услуги по оздоровлению и комплексному лечению детей-инвалидов представил Тюменский областной реабилитационный центр "Родник" на региональном специализированном форуме-выставке #возМОЖНОсти, сообщает пресс-служба учреждения.

О программах центра на методической выставке рассказала специалист отделения организационно-методической и аналитической работы Ильзия Ибатуллина.

Врач-физиотерапевт Вера Смагина провела консультации для участников форума по вопросам реабилитации в центре. Она рассказала, какие программы реабилитации доступны здесь для детей-инвалидов и для часто болеющих детей, остановилась на программах отдыха и досуга школьников в каникулы, а также на возможностях медицинской реабилитации детей в рамках программы ОМС.

На интерактивной площадке педагоги-психологи и логопеды "Родника" провели мастер-классы "Развиваемся играя" и "Развитие понимания речи и фонематических процессов у детей с тяжелыми нарушениями речи".