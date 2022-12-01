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Ледовую площадку открыли в Матмасах в Тюмени

Общество, 13:01 11 декабря 2022

Тюмень - наш дом ВКонтакте | Фото: Тюмень - наш дом ВКонтакте

Ледовую площадку открыли в микрорайоне Матмасы в Тюмени. Торжественное мероприятие состоялось 10 декабря, сообщает администрация Тюмени.

Праздник посетили жители района, а также представители компаний, которые второй год подряд заливают каток. Развлекательную программу для горожан организовали представители ТОС "Матмасы".

Каток освещен, управа Ленинского административного округа установила на ледовой площадке ворота для игры в хоккей. Здесь же создана фотозона.

Каток открыт круглосуточно, он бесплатный и находится под присмотром подрядной организации Службы заказчика по благоустройству Ленинского административного округа. Именно она будет следить за тем, чтобы на ледовой площадке не было снега.

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# каток , Матмасы

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