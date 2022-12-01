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Для тюменских студентов проведут быстрые собеседования с работодателями

Общество, 08:41 13 декабря 2022

управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Быстрые собеседования с работодателями для будущих выпускников пройдут на "Карьерном маркетплейсе" в ТюмГУ 15 и 16 декабря.

Свои вакансии представят ВТБ, АО "Тюменская домостроительная компания", ООО "Технологическая компания Шлюмберже", Тинькофф Центр Разработки, АО "Тюменнефтегаз", "Фармасинтез-Тюмень", ООО "Тюменский институт нефти и газа" и другие, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

За несколько минут участники должны успеть презентовать себя потенциальному работодателю. С собой нужно взять минимум пять экземпляров резюме.

Отметим, "Карьерный маркетплейс" открыл Центр развития карьеры и взаимодействия с выпускниками ТюмГУ. Он дает студентам возможность встретиться с представителями ведущих работодателей региона и страны, получить актуальную информацию об открытых вакансиях на предприятии и возможностях стажировки, сформировать навыки и умения, способствующие карьерному развитию на мастер-классах, лекциях от экспертов и деловых играх.

17 декабря участников ждут экспертные сессии на тему поиска места работы и развития карьерного пути в крупных корпорациях, практические мастер-классы по созданию резюме, формированию личного бренда и прохождению собеседования. Также пройдут карьерные консультации с HR-специалистами компаний.

Финальным событием станет вечерника в формате PowerPoint, где участники расскажут о своих нелепых ситуациях на работе и опыте поиска работы. Выступить может любой желающий, нужна предварительная регистрация. Подробную информацию о форуме, вакансиях, времени и месте событий можно найти на сайте.

Участвуя в событиях маркета, студенты смогут заработать карьерные коины – игровая валюта, которую можно обменять на мерч или полезный контент. Чтобы принять участие, необходимо оставить заявку через телеграм-бот.

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# работодатели , собеседование , студенты

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